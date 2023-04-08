Erdoğan ve Bahçeli'nin ardından bu kez market raflarına Kılıçdaroğlu etiketleri asıldı: Sana söz bu fiyatlar düşecek
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Üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin yer aldığı etiketler nedeniyle tasarımcı Mahir Akkoyun'un gözaltına alınmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu fotoğraflı etiketler market raflarında yerini aldı. Etiketlerde, "Bay Kemal gelecek, bu fiyatlar düşecek" yazdığı görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin üzerinde fotoğraflarının bulunduğu çıkartmaların hazırlanarak dağıtıldığı, bu çıkartmaların bazı marketlere ve halkın yoğun bulunduğu yerlere yapıştırıldığı tespit edildi. Çıkartmaları tasarladığı belirlenen Mahir Akkoyun, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ŞİMDİ DE KILIÇDAROĞLU ETİKETLERİ MARKET RAFLARINDA
Sosyal medyada gündem olan etiketlere yenisi eklendi. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı etiketler market raflarında görüldü.
"BAY KEMAL GELECEK, BU FİYATLAR DÜŞECEK"
Gıda ve temizlik ürünleri reyonlarına iliştirilen etiketlerde "Sana söz! Bay Kemal gelecek bu fiyatlar düşecek' yazısı yer aldı. CHP gençlik örgütleri etiketlerin yer aldığı görselleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.