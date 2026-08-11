Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u Külliyede kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmenin içeriği hakkında resmi bir açıklama yapılmadı, ancak iki liderin bir araya gelmesi, gündemdeki konuların ele alındığı şeklinde yorumlandı. Ankara'daki bu önemli buluşma, devlet kurumları arasındaki koordinasyonun sürdüğünün bir göstergesi olarak değerlendirildi.
(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan ile Kurtulmuş'un Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiği bildirildi. Görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
Kaynak: ANKA