Haberler

Erdoğan-Putin Görüşmesi: "Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Türkiye'nin Barış Çabalarına Destek Vereceği Tekraren İfade Edildi"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Uluslararası Barış ve Güven Forumu” için bulunduğu Türkmenistan’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede,Türkiye–Rusya ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı’nda kapsamlı barış çabaları, AB’nin Rus fonlarını dondurması ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Uluslararası Barış ve Güven Forumu" için bulunduğu Türkmenistan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede,Türkiye–Rusya ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda kapsamlı barış çabaları, AB'nin Rus fonlarını dondurması ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanılığı İletişim Başkanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Uluslararası Barış ve Güven Forumu" için bulunduğu Türkmenistan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi. Paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Görüşmede, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda kapsamlı barış çabaları değerlendirilirken Türkiye'nin barış çabalarına destek vereceği tekraren ifade edildi.

Ayrıca AB'nin Rus fonlarını dondurması dahil olmak üzere bütün konular detaylı bir şekilde ele alındı. Cumhurbaşkanımız, Ukrayna-Rusya savaşının adil ve kalıcı bir barışla sonlandırılması için ortaya konan gayretlerin kıymetli olduğunu, her iki taraf için de pratik faydaları bulunan alanlarda ilerleme sağlanabileceğine inandıklarını, öncelikle enerji tesisleri ve limanlara yönelik kısıtlı bir ateşkesin hayata geçirilmesinin faydalı olabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanımız, savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakere süreçlerini yakından takip ettiğimizi, bu çerçevede Türkiye olarak tüm formatlarda görüşmelere ev sahipliği yapabileceğimizi belirtti. Görüşmede, ayrıca Filistin ve Suriye'deki son durum ile Güney Kafkasya'daki barış süreci konuları da ele alındı."

Kaynak: ANKA / Güncel
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Ailesini katletti! Kusursuz planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu

Kusursuz katliam planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş: Bunlar beni öldürecek

Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
TBMM'de tansiyon yükseldi, vekiller birbirine girdi! İşte o anlar

TBMM'de tansiyon yükseldi, vekiller birbirine girdi!
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Ahmet Çakar serbest bırakıldı! İşte ilk sözleri

Defalarca hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında son karar
Tünel kazarak ülke değiştirdiler, Belarus'ta 180 kaçak göçmen Polonya'ya sızdı!

Girişi Belarus, çıkışı Polonya'da: Tünelle ülke değiştirdiler
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
DEM Parti İmralı heyetinden Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama: Süreçte 2. aşamaya geçildi

Görüşme sonrası Buldan konuştu, Bahçeli "İmzamı atarım" dedi
Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü komedyenden acı haber geldi
title