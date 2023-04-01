Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Son ankette iki isim arasında yüzde 2.6'lık fark çıktı

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nu yarıştırdığı cumhurbaşkanı seçimi anketinden çarpıcı bir sonuç çıktı. Ocak-şubat-mart döneminin oy oranlarının yer aldığı ankette Erdoğan'ın düşüşü, Kılıçdaroğlu'nun yükselişi dikkat çekti. Mart ayında Erdoğan'ın oy oranı yüzde 42 olurken, Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44.6 oldu.

Türkiye seçimlere doğru giderken araştırma şirketleri de anketlere hız verdi. Metropoll Araştırma son anketini Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yaptı.

ERDOĞAN DÜŞTÜ, KILIÇDAROĞLU YÜKSELDİ

Ankette Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. Ocak-şubat-mart döneminde Erdoğan'ın oy oranının düşmesi, Kılıçdaroğlu'nun oy oranının ise yükselmesi dikkat çekti.

ARADA YÜZDE 2.6'LIK BİR FARK VAR

"Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?" diye sorulan ankette, Erdoğan'ın ocak ayında yüzde 45.9, şubatta yüzde 42.7, martta ise yüzde 42 oy aldığı görüldü. Kılıçdaroğlu ise ocakta yüzde 43, şubatta yüzde 41.4, martta yüzde 44.6 oy aldı. Böylece iki isim arasında mart ayı itibarıyla yüzde 2.6'lık fark oluştu.