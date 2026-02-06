Haberler

Erdoğan, Kurtulmuş ve Bahçeli'den Osmaniye'de Depremzede Aileye Ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye’de depremzede Hidayet Solak ve ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti, talepleri dinledi.

Ziyarette, depremzedelerin yaşadığı sorunlar dinlenirken, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğu vurgulandı. Heyet, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

