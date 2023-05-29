Erdoğan kazanınca 83 yaşındaki nine koç kestirdi

MUŞ - Muş'un Tandoğan köyünde oturan 83 yaşındaki Menşure İğrek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasıyla verdiği sözü tutarak koç kestirip köy halkına dağıttı.

Seçim çalışmaları çerçevesinde Tandoğan köyüne giden milletvekili adayı Ahmet Kılıçaslan, Menşure nine ile karşılaştı. Burada 'Erdoğan kazansın ben kurban keseceğim' sözü veren Menşure nine, ikinci tur seçimlerinin ardından Ahmet Kılıçaslan'ı da davet ederek kurban kestirip köy halkına dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden kazanmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Menşure İğrek, "Çok şükür, Allah dualarımı kabul etti. Erdoğan kazandı. Bende söz verdiğim kurbanımı aldım. Milletvekili adayımız Ahmet Kılıçaslan'ı çağırdım. Birlikte kestik ve dağıttık. Çok mutluyum. Rabbime şükürler olsun ki Kılıçdaroğlu kazanamadı" dedi.

Kılıçaslan ise seçimden önce Menşure nineyi ziyaret ettiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması halinde koç keseceğini söylediğini belirterek, "Şimdi Menşure nine o kurbanı hazırlamış ve bizleri davet etti. Bu kurbanımızı Cumhurbaşkanımızın açık ara farkla kazanmış olmasından dolayı Menşure ninemiz adağını yerine getirecek. Bizde kendisine hem Cumhurbaşkanımızın selamı getirdik, hem de bu konuda göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.