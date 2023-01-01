Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce 'Yılbaşı kutlamak günah mı?' sorusuna cevabı Birand'a kahkaha attırmış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce katıldığı 32. gün programında "Yılbaşı kutlamak günah mı?" sorusuna "Saadet Partisi'nin kendi görüşü. Benim o konuda bir tasarrufum yok" diye cevap vermesi gazeteci Mehmet Ali Birand'ı kahkahalara boğdu. Programdaki renkli dakikalar sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

2023 yılına girilirken sosyal medyada birçok arşiv görüntüsü paylaşıldı. Onlardan bir tanesi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oldu.

"YILBAŞI KUTLAMAK GÜNAH MI?" SORUSUNU YANITLADI

Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32. Gün programına katılan Erdoğan, "Yılbaşı kutlamak sizce de günah mı?" sorusuna "Onların derdi ben bilemem, benim öyle bir tasarruf yetkim yok, Diyanet İşleri Başkanlığı'na sorun" şeklinde cevap verdi. O anlar sosyal medyada binlerce beğeni aldı.