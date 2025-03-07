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Erdoğan'dan müjde: Esnaf ve sanatkarlara yönelik kredi limitini 750 bin liradan, 1 milyon liraya yükseltiyoruz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada, "Esnaf ve sanatkarlara yönelik kredi limitini 750 bin liradan, 1 milyon liraya yükseltiyoruz" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf ve sanatkarlara yönelik kredi limitinin 750 bin liradan 1 milyon liraya arttırıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programı'nda yaptığı açıklamalarda esnaflara yönelik yapılan yeni düzenlemeyi kamuoyu ile paylaştı.

ESNAFA MÜJDE

Esnaf ve sanatkarlara yönelik kredi limitinin 750 bin liradan 1 milyon liraya arttırıldığını açıklayan Erdoğan, "2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nı bu yıl içerisinde devreye alıyoruz. Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında bugüne kadar 773 kooperatifin 826 projesine 111 milyon lira tutarında hibe desteği sağlama kararı aldık" sözlerini sarf etti.

FİYAT UYARISI

Esnaflara fiyat uyarısında da bulunan Erdoğan, "Esnaf olarak sizler bir taraftan, devlet olarak bizler diğer taraftan beraberce çalışarak inşallah fırsatçılara nefes aldırmayacağız. Fahiş fiyat artışlarıyla vatandaşların cebindeki paraya el uzatan tamahkarlara ahi kültürüyle yetişmiş esnaf kardeşlerimin meydanı terk etmemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"ÇOK DAHA İYİ YERLERDE OLACAĞIZ"

"Kısa süre önce açıklanan enflasyon, büyüme ve istihdam rakamları doğru yolda olduğumuzu bir kez daha teyit etti" diyen Erdoğan, "Yüzde 3,2'lik büyüme oranıyla 2024 yılını kapattık. Enflasyondaki gerileme Şubat ayında da devam etti. Merkez Bankamız dün aldığı faiz kararıyla doğru yönde bir adım daha attı. Biraz daha sabredecek inşallah çok daha iyi yerlerde olacağız.

En büyük sorunlar arasında yer aran finansmana erişim problemini, mali imkanlarımızı daha da geliştirerek, kooperatif ve Halkbank'ı güçlendirerek çözüme kavuşturduk" ifadelerini kullandı.

PANDEMİ DÖNEMİNİ HATIRLATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgının sağlık boyutunu değil ekonomik yönünü de en iyi yöneten ülkelerden biri olduk. Muhalefetin kontak kapattırmak için sabah akşam üzerimize geldiği günlerde biz böyle yanlışa asla girmedik. Esnaf ve sanatkârlarımıza 9 milyar lira tutarında hibe desteği sağladık. Kredi taksitlerini erteledik, gecikmiş borçları yapılandırdık. Mali sicil affı ile ticaret erbabımızın elini rahatladık" diye konuştu.

Erdoğan'dan müjde: Esnaf ve sanatkarlara yönelik kredi limitini 750 bin liradan, 1 milyon liraya yükseltiyoruz
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Helal reisim. Sonunda borcu borç ile kapatabileceğiz sayenizde.

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Haber YorumlarıBlue Dream:

Bir de Utanmadan müjde diyorlar! sanırsın sanki hibe veriyorlar.

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Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Helal be reisim. Sonunda borcu borç ile kapatabileceğiz sayenizde

Yorum Beğen18
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Haber YorumlarıSelim K:

Bu nasıl şahlanış reis ? Borçla kredi ile şahlanış mı olur?

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Haber Yorumlarıbülent kaya:

5milyon olsa ne olur. vermiyorlar ki kefilsiz. bu zamanda kim kime kefil olur?

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Haber Yorumlarıfaruk yuce:

Dindar reisimin ağzından faiz düşmüyor maşallah. BOP eşbaşkanımız.

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Haber YorumlarıFLOZOF:

Hahahahahahahahahhahahaha

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Halk Düşmanı

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Haber YorumlarıErcan Sevinc:

Ceza vereceğinize ödül veriyorsunuz yüzde yüz elli 200 kar ettiniz milletin kanını emdiniz yok birde ödül gibi bu enflasyon u böyle mi düşüreceksiniz ak parti ye ve tayyip Erdoğan a oy veren ve asgari ücretli olarak soruyorum alternatifsiz değiliz oyumuz çantada keklik değil böyle biline

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Haber YorumlarıUntroll:

Kullanılmayan kredinin limiti artmış, faiz müjde diye sunuluyor. Padişahım çok yaşa padişahım çok yaşa

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