Erdoğan'dan Mardin 1969 Spor'a Tebrik

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor'u tebrik ederek, takıma yeni sezonda başarılar diledi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Trendyol 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor'u ve Mardinli tüm kardeşlerimi yürekten tebrik ediyor, önümüzdeki sezonda şimdiden başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

