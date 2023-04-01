Erdoğan'dan Elazığlı Depremzedelere: "Şu Seçim Gündemini Suhuletle Atlattıktan Sonra, Deprem Bölgesindeki Çalışmalara Daha Fazla Yükleneceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığlı depremzedelere; “Allah’ın izniyle, şu seçim gündemini suhuletle atlattıktan sonra, deprem bölgesindeki çalışmalara daha fazla yükleneceğiz. Tabi bu süreçte, seçim atmosferinin konsantrasyonumuzu bozmasına, sizin ihtiyaçlarınızı geri plana itmesine de müsaade etmeyeceğiz” sözleri ile seslendi. Erdoğan, ayrıca; “Sizlerden ne vatandaşımızın derdi ile dertlenen ne de yönetimine talip ettikleri milletin inanç değerlerine ve onun sembollerine saygı gösteren bu istismarcıları 14 Mayıs’ta sandığa gömmenizi bekliyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığlı depremzedelere; " Allah'ın izniyle, şu seçim gündemini suhuletle atlattıktan sonra, deprem bölgesindeki çalışmalara daha fazla yükleneceğiz. Tabi bu süreçte, seçim atmosferinin konsantrasyonumuzu bozmasına, sizin ihtiyaçlarınızı geri plana itmesine de müsaade etmeyeceğiz" sözleri ile seslendi. Erdoğan, ayrıca; "Sizlerden ne vatandaşımızın derdi ile dertlenen ne de yönetimine talip ettikleri milletin inanç değerlerine ve onun sembollerine saygı gösteren bu istismarcıları 14 Mayıs'ta sandığa gömmenizi bekliyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da depremzedelerle iftar yaptı. Erdoğan, iftarın ardından yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Devletimizin ilgili kurumları bir an önce yaraları sarmak için olağanüstü çaba harcıyor… Ne yaparsak yapalım, gidenleri geri getiremeyeceğimizin farkındayız. Can kayıpları dışında tüm kayıpları telafi etmenin mümkün olduğunu da gayet iyi biliyoruz… 2020'de, Elazığ'da yaşanan depremden sonra hiçbir insanımızı sahipsiz bırakmadık… 25 bin konutu tamamlayarak Elazığlı hak sahiplerine teslim ettik. Şimdi de aynısını 11 vilayetimiz için yapıyoruz.

Her ne kadar birileri bizi daha fazlası için cesaretlendirmek yerine, saçma sapan yalanlarla önümüzü kesmeye çalışsa da biz ahdimize bağlıyız. Biz meydanlarda ve kürsülerde verdiği sözü göreve gelince unutanlardan değiliz. Biz; sandık ufukta görününce vaat bohçasını açan, seçim geçtikten sonra vaatlerinin üzerine yatanlardan da değiliz. Biz sözüne sadık bir Cumhur İttifakı'yız.

İş yapmak, ülkeye ve millete hizmet etmek varken, başka hevesler peşinde koşanları ise önce Allah'a, sonra maşeri vicdana havale ediyoruz. Bizim bu iş bilmezlerle kaybedecek ne vaktimiz ne de onların lakırdılarını dinleyecek lüksümüz yok. Depremzedelerimiz bizden iş bekliyor, hizmet bekliyor, yuva bekliyor.

Cumhur İttifakı olarak bu beklentileri boşa çıkarmamakta kararlıyız. Allah'ın izniyle, şu seçim gündemini suhuletle atlattıktan sonra, deprem bölgesindeki çalışmalara daha fazla yükleneceğiz. Tabi bu süreçte, seçim atmosferinin konsantrasyonumuzu bozmasına, sizin ihtiyaçlarınızı geri plana itmesine de müsaade etmeyeceğiz. Önümüzde sadece 43 gün kaldı. 14 Mayıs'a, hep birlikte sandıklara gidecek, ülkemiz, milletimiz, evlatlarımız ve geleceğimiz adına tercihimizi ortaya koyacağız. Bugüne kadar bizi asla yalnız bırakmayan, çok güçlü destek veren Elazığ'ın, 14 Mayıs'ta da aynı kararlı duruşu tekrarlayacağına inanıyorum.

Sizlerden sandığa gittiğinizde; terör örgütleri ile yol yürümekten çekinmeyenlere, milletimizin acısı halen taze iken koltuk kavgasına tutuşanlara, ülkemizin sorunlarına çözüm üretecek hiçbir vizyon geliştirmeyenlere, söylemleri ile FETÖ'cülere ve bölücülere cesaret aşılayanlara, kaostan, krizden ve istikrarsızlıktan başka hiçbir vaadi olmayanlara, kendi siyasi ikballerinden, menfaatlerinden, heveslerinden başka bir şey düşünmeyenlere hak ettikleri dersi vermenizi bekliyorum.

Sizlerden ne vatandaşımızın derdi ile dertlenen, ne de yönetimine talip ettikleri milletin inanç değerlerine ve onun sembollerine saygı gösteren bu istismarcıları 14 Mayıs'ta sandığa gömmenizi bekliyoruz. Elazığ'a güveniyorum."