Erdoğan, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Görüşme, terör örgütü PKK'nın fesih kararının ardından örgüt üyelerine yönelik süreci düzenleyen çerçeve yasa teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulmasının ardından, Erdoğan başkanlığında toplanacak Milli Güvenlik Kurulu'nun ise hemen öncesinde gerçekleşti.

Kaynak: ANKA