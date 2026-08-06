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Erdoğan, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti

Erdoğan, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı'nda yaklaşık 45 dakika süren bir görüşmeyle kabul etti. Görüşme, PKK'nın fesih kararının ardından örgüt üyelerine yönelik süreci düzenleyen yasa teklifinin TBMM'ye sunulmasının ve Milli Güvenlik Kurulu toplantısının hemen öncesinde gerçekleşti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Görüşme, terör örgütü PKK'nın fesih kararının ardından örgüt üyelerine yönelik süreci düzenleyen çerçeve yasa teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulmasının ardından, Erdoğan başkanlığında toplanacak Milli Güvenlik Kurulu'nun ise hemen öncesinde gerçekleşti.

Kaynak: ANKA
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