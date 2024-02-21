Erdoğan: Adaylarını vatandaşa değil yapay zekaya soruyorlar, Allah CHP'li kardeşlerimize sabır versin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aday belirleme mesaisinde yapay zeka teknolojisinin de kullanıldığına dair açıklaması bugün AK Parti'nin Afyonkarahisar mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi. Erdoğan, "Belediye başkan adaylarını vatandaşa değil yapay zekaya soruyorlar. Yapaya zeka neyi emrederse işte adayımız diye vatandaşımızın karşısına çıkarıyor. Allah CHP'li kardeşlerimize sabır versin" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN MİTİNGDE DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin Afyonkarahisar mitinginde yaptığı konuşmadan satır başları şu şekilde; "Burası yaratana bir can borcum var diyerek milletimizin bekası için borcunu ödemiş bir şehir. Afyonkarahisar için ne söylesek eksik kalır. Genel seçimlerde yüzde 64 gibi bir oyla bize destek olduğunuz için şükranlarımı sunuyorum.

"AFYONKARAHİSAR TERCİHİNİ CUMHUR İTTİFAKI'NDAN YANA YAPACAKTIR"

Güçlü desteğini hep yanımızda hissettik. Önümüze çıkarılan engelleri sizlerle aştık. Demokrasimizi vesayetçilere karşı birlikte koruduk. Emperyalistlerin oyunlarını sizlerle bozduk. Teröristlerin başını birlikte ezdik. Gün sonra bir kez daha sandık başına gideceğiz. Tıpkı 14-28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi kritik kararlarda bulunacağız. Afyonkarahisar bir kez daha tercihini Cumhur İttifakı'ndan yapacaktır, buna inanıyorum. Geçtiğimiz 21 yılda kalkınma adımları ile ilk asrın eksikliklerini önemli ölçüde telafi ettik. Yeni asır ülkemizi zirveye çıkarmanın asrı olacaktır. Şehirlerimizi çevreye duyarlı tarihi, kültürel zenginlikleri korunmuş yerleşim yerleri olarak geliştireceğiz. Katılımcı, kaliteli yönetimler ile şehirleri geleceğe hazırlayacağız. Türkiye Yüzyılı bayrağını siyasi, ekonomik, askeri her alanda yükseltirken, şehirlerimizin de buna ayak uydurmasını sağlayacağız.

"MUHALEFETİN NE TECRÜBESİ NE ESERİ VAR"

Muhalefetin ne tecrübesi ne eseri var. Dün baş tacı ettiklerini bugün yerin dibine sokmaktan çekinmiyorlar. Şehirlerimiz için tek önerileri yok. Adaylarını dahi vatandaşa değil, yapay zekaya soruyorlar. Yapay zeka kimi seçerse bu acemiler de milletin karşısına 'işte adayımız' diyerek onu çıkartıyor.Allah CHP'li kardeşlerimize sabır versin. Adaylarını ellerine yüzlerine bulaştırmadan belirleyemeyenlerde ülkeye hayır gelmez. Bölücü örgütün temsilcileri ile demlenmeyi tercih ettiler. 31 Martta milletin tokadını yemekten kaçamayacaklar. Seçim meydanı er meydanıdır. Adayları değerlendirirken sadece boyuna posuna bakmaz. Şehirlere nasıl performans sergileyeceğinin hesabını yapar. Milletimizin karşısına çıkan adaylardan bazılarına insan şaşıp kalıyor. Zübük siyasetçi tiplerini gördü Türkiye. Belediyede imkanlar bellidir. En ideal hizmet planlamasını yaparsınız.

"KAAN BU SABAH İLK UÇUŞUNU BAŞARI İLE GERÇEKLEŞTİRDİ"

Yolunu şaşıranların tercihleri kendilerini ilgilendirir. Biz işimize odaklanıyoruz. Türk savunma sanayinin guru günlerinde birini yaşadık. KAAN bu sabah ilk uçuşunu başarı ile gerçekleştirdi. Yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Şu gördüğünüz KAAN aynı F-16 gibi. Bu özgüven fukaralarına. Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun. Diğer testlerini tamamlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz."