Erden Arısoy, Kocatepe Camisi'nde Son Yolculuğuna Uğurlandı

(ANKARA) - 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve eski Başbakan Mesut Yılmaz başta olmak üzere birçok siyasetçinin avukatlığını yapan Erden Arısoy, Kocatepe Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Ankara'da 80 yaşında hayatını kaybeden Arısoy için Kocatepe Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Demokrat Parti ve Ankara Barosu temsilcileri de katıldı. Arısoy'un yakınları taziyeleri kabul etti.

Arısoy'un cenazesi, daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.