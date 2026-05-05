'Erdemli Nesiller' köylere değer katıyor

Kırklareli'nde meslek lisesi öğrencileri, "Erdemli Nesiller Projesi" kapsamında gittikleri köylerde okul, cami ve park gibi ortak kullanım alanlarının bakım ve onarımını yapıyor.

Kırklareli Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri proje kapsamında köylerin ihtiyaçlarını gidermek için çalışma yapmaya karar verdi.

24 öğrenciden oluşan ekip, haftanın belirli günlerinde teorik bilgi kazanması amacıyla köylere gidiyor. Öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde köylerde elektrik tesisatı yenileme, iç ve dış cephe boyama, sıva ve bahçe düzenlemesi gibi işleri gönüllü olarak üstleniyor.

Öğrencilerin özverili çalışmalarına köy sakinleri de destek vererek imece usulüyle ortak kullanım alanlarını yeniliyor.

Okulun Müdür Yardımcısı Ahmet Soner Ünlüler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erdemli Nesiller Projesi kapsamında öğrencilerin yardımlaşma duygularını geliştirmek, köydeki insanların ihtiyaçlarını giderebilmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu çalışmayla öğrencilerin farklı bir deneyim kazandığını belirten Ünlüler, bu yıl 10'a yakın köyde çalışma yapmayı planladıklarını kaydetti.

Gittikleri her köye değer kattıklarına inandıklarını ifade eden Ünlüler, "Elimizden geldiğince düzgün bir iş ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Köyde camilerin dış boyalarını gerçekleştirdik. Ondan sonra elektrik tesisatlarını, elektrik bölümü öğrencilerimiz onları düzenlediler. Köyün tuvaletinin dış boyamasını, sıva gerektiren yerlere sıva yaptık. Boya isteyen yerlere boya yaptık. Bahçeyi de toparlayıp inşallah onların güzelce kullanabileceği hale getireceğiz." diye konuştu.

Ünlüler, çalışmaları 24 öğrenciyle gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu çalışmayı yaymak istediklerini anlatan Ünlüler, şöyle devam etti:

"Bu çalışmayla çocukların birbirleriyle olan diyalogları artıyor, yardımlaşmaları artıyor. Hem kendi aralarında hem bir şeyleri, ellerindeki yeteneklerini kullanarak birilerine faydalı olma hazzını, duygusunu yaşıyorlar. Bu yönden öğrencilerimizin gelişmesi için son derece güzel bir uygulama."

"Köyde güzel bir değişim oldu"

Karakoç Köyü muhtarı Ahmet Keçici ise öğrencilerin bu çalışmasını çok değerli bulduğunu belirtti.

Öğrencilere teşekkür eden Keçici, "Köyde güzel bir değişim oldu. Köyde kirli yerleri temizledik. Çok güzel oldu. Öğrencilerimiz sağ olsunlar." dedi.

Keçici, bu çalışmayla köyün Kurban Bayramı'na da hazırlandığını sözlerine ekledi.

Öğrencilerden Ömer Eren Küçük ise köyde çocuk parkı, camisi, köy meydanını boyadıklarını anlattı.

Köy halkının da kendilerini çok sıcak karşıladığını belirten Küçük, böyle bir projede yer almaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Köyün pırıl pırıl olduğunu dile getiren Küçük, "Herkes bizden çok ümitliydi, biz de onların ümidini kırmadık. Herkes için iyi bir şey yapmak istiyoruz. Dün bir çocuk geldi park yenilendi diye çok mutlu oldu. Biz de mutlu oluyoruz çocuklar mutlu oluyor diye." ifadelerini kullandı.

Emir Ülker de köyün tüm ihtiyaçlarını giderdiklerini belirterek, çok mutlu olduğunu kaydetti.

Köy imamı Mehmet Deniz de öğrencilerin köy camisini boyayıp tüm ihtiyaçlarını giderdiklerini dile getirdi.