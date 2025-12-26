Erdemli ilçesinde yargı mensupları için 30 dairelik lojman yaptırılacak

Mersin'in Erdemli ilçesine yargı mensupları için 30 dairelik lojman kazandırılacak.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ilçedeki yargı mensuplarının lojman ihtiyacı, Başsavcı Hidayet Eraslan'ın girişimiyle Adalet Bakanlığı ve Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın desteğiyle çözüme kavuşturuldu.

Bu kapsamda, 30 dairelik lojman projesinin alım sözleşmesi imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eraslan, projeyle yargı mensuplarına hem güvenli hem de konforlu yaşam alanı sunulmasının hedeflendiğini belirtti.