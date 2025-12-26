Haberler

Erdemli ilçesinde yargı mensupları için 30 dairelik lojman yaptırılacak

Mersin'in Erdemli ilçesinde yargı mensupları için 30 dairelik lojman projesi hayata geçirilecek. Başsavcı Hidayet Eraslan'ın girişimiyle Adalet Bakanlığı ve Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın desteğiyle çözüme kavuşturulan proje, yargı mensuplarına güvenli ve konforlu yaşam alanları sunmayı hedefliyor.

Mersin'in Erdemli ilçesine yargı mensupları için 30 dairelik lojman kazandırılacak.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ilçedeki yargı mensuplarının lojman ihtiyacı, Başsavcı Hidayet Eraslan'ın girişimiyle Adalet Bakanlığı ve Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın desteğiyle çözüme kavuşturuldu.

Bu kapsamda, 30 dairelik lojman projesinin alım sözleşmesi imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eraslan, projeyle yargı mensuplarına hem güvenli hem de konforlu yaşam alanı sunulmasının hedeflendiğini belirtti.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

