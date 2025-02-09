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Erdemli'de Yağlı Boya Resim ve Rölyef Sergisi Açıldı

Erdemli'de Yağlı Boya Resim ve Rölyef Sergisi Açıldı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde, belediyenin kursiyerleri tarafından hazırlanan yağlı boya resim ve rölyef sergisi açıldı. Sergi, alışveriş merkezinde 3 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yağlı boya resim ile rölyef sergisi açıldı.

Erdemli Belediyesinin açıklamasına göre, bir alışveriş merkezinde açılan sergide, belediyenin kurslarında eğitim gören kişilerin yaptığı çalışmalar yer aldı.

Sergiyi gezen Belediye Başkanı Mustafa Kara, sohbet ettiği kursiyerlerden eserler hakkında bilgi aldı.

Yağlı boya resim ile rölyef sergisi, 3 gün ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Güncel
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