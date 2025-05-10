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Erdemli'de Trafik Haftası'nda Duygusal Sürpriz

Erdemli'de Trafik Haftası'nda Duygusal Sürpriz
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Mersin'in Erdemli ilçesinde Trafik Haftası etkinliği kapsamında öğrenciler ve minibüs şoförleri, trafik ekiplerine sürpriz bir kutlama düzenledi.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde Trafik Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza atıldı.

Koca Hasanlı Anadolu Lisesi öğrencileri ve Kocasinanlı Kooperatifi'nde görevli minibüs şoförleri, ilçe genelinde görev yapan trafik polisleri ve jandarma trafik ekipleri için renkli ve duygusal bir sürpriz hazırladı. Senaryo gereği sahte bir kaza ihbarı yapan öğrenciler ve şoförler, trafik ekiplerini ilçe merkezinde bir durağa yönlendirdi. Olay yerine gelen polis ve jandarma trafik ekipleri, konfeti ve alkışlarla karşılandı. Öğrenciler, öğretmenler ve şoförler tarafından hazırlanan sürprizle karşılaşan ekipler önce şaşkınlık yaşarken, ardından duygu dolu anlar yaşadı.

Etkinlik sırasında konuşan Kocasinanlı Kooperatif şoförlerinden İlyas Kil, "Trafik Haftası nedeniyle trafik ekiplerimize sürpriz yapmak istedik. Onlara haber vermeden sahte bir kaza ihbarında bulunarak buraya çağırdık. Öğrencilerimizle birlikte onları konfetiyle karşıladık, pasta kestik ve limonata ikram ettik. Onlar her gün bizim için, sağlığımız ve güvenliğimiz için görev yapıyorlar. Biz de bugün onlara moral vermek istedik. Tüm polislerimizin ve jandarma trafik ekiplerimizin haftasını kutluyorum" dedi.

Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği'nde görevli başpolis Müslüm Kara ise yapılan sürpriz karşısında duygulandıklarını belirterek, öğrencilere ve şoförlere teşekkür etti.

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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