Erdemli'de Şiddetli Yağış Sele Neden Oldu

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Mersin'in Erdemli ilçesinde kısa sürede etkili olan sağanak, sele ve taşkınlara yol açtı. Sorgun Mahallesi'nden geçen Isken Deresi taştı, tarım arazilerinde hasar meydana geldi.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde etkili olan sağanak, kısa sürede sele ve taşkınlara neden oldu.

Erdemli ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Sorgun, Harfilli, Güneyli ve Küstülü Mahallelerinde yaklaşık yarım saat süren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından Sorgun Mahallesi'nden geçen İsken Deresi taştı. Taşkınla birlikte dere kenarındaki tarım arazileri ve bahçelerde hasar meydana geldi. Sel sularının dere yatağını tamamen kapladığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Haber: Mehmet DOĞANER/ Mersin, Kamera: Mersin,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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