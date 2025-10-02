Haberler

Erdemli'de Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Mersin'in Erdemli ilçesinde motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu 16 yaşındaki Hüseyin Sezer yaşamını yitirdi. Olay, Kocahasanlı Mahallesi'ndeki kavşakta meydana geldi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kocahasanlı Mahallesi'ndeki kavşakta Hüseyin Sezer'in kullandığı 33 BCT 785 plakalı motosiklet ile Arif Kemal T. idaresindeki 33 AE 786 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Sezer, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sezer, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Sezer'in, Erdemli Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel
500
