Erdemli'de 71 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mersin'in Erdemli ilçesinde, hakkında 71 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Karşılıksız çek suçundan aranan hükümlü, polis ekiplerince gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde hakkında 71 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, "karşılıksız çek" suçundan aranan G.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA