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Erdemli'de Yangında Ölen Çiftin Katil Zanlısı Tutuklandı

Erdemli'de Yangında Ölen Çiftin Katil Zanlısı Tutuklandı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 yıl önce evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden Durmuş ve Elif Bütüner çiftinin ölümüyle ilgili soruşturmada Celal Özden, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde 2 yıl önce Durmuş (54) ve Elif Bütüner (49) çiftinin evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Celal Özden (46) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özden tutuklandı.

Olay, 1 Mart 2024'te Erdemli ilçesi Arslanlı Mahallesi Germataş Sokak'ta meydana geldi. Tek katlı müstakil evde çıkan yangında Durmuş Bütüner ve eşi Elif Bütüner hayatını kaybetti. Bütüner çiftinin cenazeleri yapılan otopsinin ardından Türbe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aradan geçen 2 yılın ardından dosyayı cinayet şüphesiyle yeniden inceleyen Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp raporları sonrası, alanında uzman bilirkişi heyeti görevlendirdi. Yapılan araştırmalar sonucu, Celal Özden şüpheli olarak gözaltına alındı. Özden'in, yangının çıktığı saatlere kadar çiftin evinde olduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özden, 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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