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Erdemli Belediyesi Uçurtma Şenliği Düzenledi

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Erdemli Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Uçurtma Şenliği düzenlendi. Çocuklara ay yıldızlı uçurtma dağıtıldı.

Erdemli Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Uçurtma Şenliği düzenlendi.

Erdemli Belediyesi Sahil Bandı Dr. Devlet Bahçeli tören alanında gerçekleştirilen programda, çocuklara ay yıldızlı uçurtma dağıtıldı.

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, şenliğin geleneksel hale geldiğini ve çocukların mutluluğu için çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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