Erdem Topuz'un 'Bir Delinin Hatıra Defteri' Yeniden Sahneye Taşınıyor

Oyuncu ve yönetmen Erdem Topuz'un yeniden sahneye uyarladığı Rus klasiği "Bir Delinin Hatıra Defteri" oyunu, Dionysos Tiyatro çatısı altında izleyiciyle buluşacak.

Dionysos Tiyatro'dan yapılan açıklamaya göre, oyun, 25 Kasım'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Esenler Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde, 27 Kasım'da da İBB Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Nikolay Gogol'un kaleme aldığı oyun, Poprişçin karakterinin küçük karanlık dünyasını anlatıyor.

Açıklamada oyuna dair değerlendirmesine yer verilen Erdem Topuz, "Günümüzde artık hepimizin deliliğe ait bir hatıra defteri var. Yaşadığımız derin anlam boşluğu, en başta her sabah akıllı telefonlarımızla yüzleştiğimizde başlıyor, hepimizin başrol oynama hayaliyle başladığı sabahlar, Poprişçin'in küçük karanlık dünyasına çok benzeyen akşamlara dönüyor." ifadesini kullandı.

Prömiyerini 2004'te yapan oyun, İstanbul ve yurt dışında 200'ü aşkın kez sahnelendi. 2014'te Rusya Arkhangelsk Uluslararası Tiyatro Festivali'nde de Rus izleyicilere Türkçe olarak sahnelendi ve 2015'te Rusya Yalta Anton Çehov Uluslararası Festivali'nde "Rus Klasiği En İyi Yorum Ödülü"nü kazandı.