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Erdek'te zeytinlikteki evde çıkan yangın söndürüldü, ölen ya da yaralanan olmadı

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Erdek'te zeytinlikteki evde çıkan yangın söndürüldü, ölen ya da yaralanan olmadı
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Erdek Atatürk Mahallesi'nde zeytinlik içindeki tek katlı evde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi; çıkış nedeni araştırılıyor.

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Atatürk Mahallesi Oduncu Yolu mevkisinde zeytinlik alan içerisinde bulunan tek katlı evde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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