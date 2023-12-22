Erdek'te Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Zanlı Yakalandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı.

Bandırma Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Büro Amirliği ile Erdek Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erdek ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde şüphe üzerine 10 ALM 291 plakalı aracı durdurdu.

Araçtaki kişilerin üzerinde ve yere attıkları pakette 15 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan bir adet pipe ele geçirildi.

Ekipler, araçta bulunan H.T, B.A. ve K.T.Ç'yi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına aldı.