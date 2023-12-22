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Erdek'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 15 gram metamfetamin ve 1 adet pipe ele geçirildi.

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bandırma İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, 10 ALM 291 plakalı otomobili, Zeytinli Mahallesi'nde durdurdu. Otomobil sürücüsü K.B. ile araçtaki H.T., B.A. ve K.T.Ç.'nin üzerinde yapılan aramada, yere attıkları pakette toplam 15 gram metamfetamin ve 1 adet pipe ele geçirildi. H.T., B.A. ve K.T.Ç., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak'tan, sürücü K.B. ise 'Suç işlenmesine yardım etme' suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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