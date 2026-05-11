Haberler

Balıkesir'de öldürülen esnafın cenazesi, kendi çekici aracıyla son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'de öldürülen esnafın cenazesi, kendi çekici aracıyla son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Erdek ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden İsmail Süzan'ın cenazesi, kendi çekici aracıyla taşındı. Cenaze törenine aile ve ilçe sakinleri katıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 46 yaşındaki İsmail Süzan'ın cenazesi, sahibi olduğu çekici aracıyla taşındı.

İlçenin tanınan esnaflarından Süzan için Yalı Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törene Süzan'ın ailesi, yakınları ve ilçe sakinleri katıldı.

Kılınan namazın ardından Süzan'ın tabutu, yıllarca kullandığı kendisine ait çekici aracıyla ilçe mezarlığına taşındı.

Önceki gün Erdek Küçük Sanayi Sitesi'nde Ali T'nin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu yaralanan İsmail Süzan, tedavi gördüğü Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
Trump İran'ın yanıtını beğenmedi: Kesinlikle kabul edilemez

Trump, İran'ın yanıtına bir kez daha burun kıvırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sorumsuzluğun da bu kadarı! Şampiyonluğu kutlarken bebeklerini caddede unuttular

Sorumsuzluğun da bu kadarı! Yaptıkları şey yenilir yutulur gibi değil
Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi

Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan dikkat çeken FETÖ değerlendirmesi

Uçum’dan net FETÖ mesajı: Sadece dini yapı değil casusluk şebekesi!
Süper Lig'e yükselen Amedspor şampiyonluk kupasını ''Diren ha'' şarkısı eşliğinde kaldırdı

Süper Lig'e yükselen Amedspor, kupasını o şarkı eşliğinde kaldırdı

Sorumsuzluğun da bu kadarı! Şampiyonluğu kutlarken bebeklerini caddede unuttular

Sorumsuzluğun da bu kadarı! Yaptıkları şey yenilir yutulur gibi değil
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme

10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
Real Madrid'de zorlu El Clasico öncesi Mbappe kararı

Beklenen karar açıklandı