Erdek'te Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Erdek'te Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu M.Y. ve M.V. isimli sürücüler yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

M.Y. idaresindeki 17 KL 133 plakalı otomobil, Ocaklar Mahallesi Hüseyin Durak Caddesi ile Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi kavşağında, M.V'nin kullandığı 10 E 9924 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler M.Y. ile M.V, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı - Güncel
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