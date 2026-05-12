Bitişikteki inşaatın temel kazısında çatlaklar oluşan 3 katlı bina çöktü

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, yanındaki inşaatın temel kazısı sırasında çatlaklar oluşan 3 katlı bina, tedbir amacıyla tahliye edildikten sonra çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, çevredeki binalarda da kontroller yapıldı.

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, bitişiğinde yapılacak inşaat için temel kazısı sırasında çatlaklar oluşan ve tedbir amacıyla tahliye edilen 3 katlı bina, saniyeler içinde çöktü.

Olay, saat 19.00 sıralarında Yalı Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. 3 katlı binada iddiaya göre yan tarafında sürdürülen inşaatın temel kazısı çalışmaları sırasında çatlaklar oluşup, ardından sesler gelmeye başladı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından tedbir amacıyla tahliye edilen bina, kısa süre sonra büyük bir gürültüyle çöktü. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, enkaz alanında inceleme başlatıldı. İlk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Çökme nedeniyle çevredeki binalarda da tedbir amaçlı kontroller yapıldığı öğrenildi. Binada sakinlerinden Yaşar Salkım, olay sırasında aile bireyleriyle birlikte dışarıda olduklarını ve içeride kimsenin bulunmadığını söyledi. Olayla ilgili teknik inceleme ve soruşturma sürdürülüyor.

Haber-Kamera: Basri Tuncay Ertan/ERDEK,(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
