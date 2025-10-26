Erdek'te Denizde Ceset Bulundu

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde denizde ceset bulundu. Mehmet Ali Özdemir'e (81) ait olduğu belirlenen ceset inceleme için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ocaklar Mahallesi İskele Meydanı'nda sabah saatlerinde yürüyüş yapanlar, denizde hareketsiz halde duran kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis botuna çıkarılan cesedin, ekiplerin yaptığı incelemede Mehmet Ali Özdemir'e ait olduğu belirlendi. Özdemir'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.