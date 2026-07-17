Haberler

7.3'lük deprem sonrası devlet başkanı Arevalo sarayından tahliye edildi

7.3'lük deprem sonrası devlet başkanı Arevalo sarayından tahliye edildi Haber Videosunu İzle
7.3'lük deprem sonrası devlet başkanı Arevalo sarayından tahliye edildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meksika açıklarında meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki dev deprem, komşu ülke Guatemala’da devletin zirvesinde acil durum alarmı verilmesine yol açtı. Sarsıntının şiddetiyle sarsılan Guatemala’da, Devlet Başkanı Bernardo Arevalo tedbir amacıyla apar topar Başkanlık Sarayı'ndan tahliye edildi. Bölgede büyük panik yaratan ve tsunami riskini doğuran sarsıntı sonrası kameralar karşısına geçen Arevalo halkı sakin olmaya davet ederken, sivil savunma ekipleri teyakkuza geçirildi.

  • Meksika açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo tedbiren Başkanlık Sarayı'ndan tahliye edildi.
  • Deprem nedeniyle Pasifik kıyılarında tsunami tehdidi ilan edildi.

Meksika açıklarında meydana gelen ve Orta Amerika genelinde büyük paniğe yol açan şiddetli deprem, komşu ülke Guatemala’da devletin zirvesini de harekete geçirdi. Meksika kıyısı açıklarında kaydedilen 7,3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo tedbiren Başkanlık Sarayı'ndan tahliye edildi.

BAŞKANLIK SARAYINDA GÜVENLİK PROTOKOLÜ UYGULANDI 

Guatemala basınında yer alan haberlere göre, sarsıntının ardından sarayda acil durum protokolleri devreye sokuldu. Can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Devlet Başkanı Arevalo ve saray personeli hızlı bir şekilde güvenli açık alanlara yönlendirildi. Tahliyenin tamamen tedbir amaçlı olduğu bildirildi.

"HER ŞEY YOLUNDA, SAKİN OLUN" 

Tahliyenin ardından sosyal medya platformu X üzerinden halka seslenen Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, endişeleri gideren bir paylaşımda bulundu. Durumun kontrol altında olduğunu vurgulayan Arevalo, şu ifadeleri kullandı:

"Her şey yolunda. Tüm vatandaşlarımızdan sakin kalmalarını, paniğe kapılmamalarını önemle rica ediyorum. Olası artçı sarsıntılara karşı hazırlıklı olunmalı ve binalar düzenli, sakin bir şekilde tahliye edilmelidir."

BÖLGEDEKİ SON DURUM 

Merkez üssü Meksika açıkları olan 7,3 büyüklüğündeki deprem; Guatemala ve çevre ülkelerde de çok sert şekilde hissedildi. Depremin sığ bir derinlikte gerçekleşmesi nedeniyle Pasifik kıyılarında tsunami tehdidi ilan edilirken, Guatemala sivil savunma ekipleri ve acil durum birimleri olası hasar ve can kaybı tespit çalışmaları için kırmızı alarma geçirildi. Yetkililer, halkın resmi uyarıları dikkate alması gerektiğinin altını çizdi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalogda adı geçen Önder Sav sessizliğini bozdu

Kılıçdaroğlu ve Sayan'ın diyaloğunda adı geçiyordu! Sessizliğini bozdu
Ahbap soruşturmasında devasa rakamlar: Tek seferde 500 bin TL basmışlar

Yazışmalar ortaya çıkardı: Tek maça bastıkları para bir servet

Haluk Levent'in ABD'den iş insanı Hüseyin Başaran'a yolladığı video ortaya çıktı: Para burada abi

Haluk Levent'in ABD'den yolladığı video ortaya çıktı: Para burada abi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehrin en büyük stadyumu! Süper Lig yeni stadına kavuşuyor

Şehrin en büyük stadyumu! Süper Lig yeni stadına kavuşuyor
Nereden nereye! Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde

Tanıyabildiniz mi? O artık cezaevinde

Trabzon'da aşk rüzgarı! Cenk Özkaçar değil, eşinin bakışları konuşuldu

Koca şehir transferi değil, bu bakışları konuşuyor
Galatasaray geriye düştüğü maçta farka koştu

Galatasaray geriye düştüğü maçta farka koştu
Talisca'ya üst üste talipler

Fenerbahçe'ye talih kuşu! Taraftar bir tane istiyordu, iki tane çıktı
Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı

Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı
İstanbul'da toplu ulaşıma zam

İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte yeni fiyat tarifesi