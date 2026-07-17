7.3'lük deprem sonrası devlet başkanı Arevalo sarayından tahliye edildi

Meksika açıklarında meydana gelen ve Orta Amerika genelinde büyük paniğe yol açan şiddetli deprem, komşu ülke Guatemala’da devletin zirvesini de harekete geçirdi. Meksika kıyısı açıklarında kaydedilen 7,3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo tedbiren Başkanlık Sarayı'ndan tahliye edildi.

BAŞKANLIK SARAYINDA GÜVENLİK PROTOKOLÜ UYGULANDI

Guatemala basınında yer alan haberlere göre, sarsıntının ardından sarayda acil durum protokolleri devreye sokuldu. Can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Devlet Başkanı Arevalo ve saray personeli hızlı bir şekilde güvenli açık alanlara yönlendirildi. Tahliyenin tamamen tedbir amaçlı olduğu bildirildi.

"HER ŞEY YOLUNDA, SAKİN OLUN"

Tahliyenin ardından sosyal medya platformu X üzerinden halka seslenen Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, endişeleri gideren bir paylaşımda bulundu. Durumun kontrol altında olduğunu vurgulayan Arevalo, şu ifadeleri kullandı:

"Her şey yolunda. Tüm vatandaşlarımızdan sakin kalmalarını, paniğe kapılmamalarını önemle rica ediyorum. Olası artçı sarsıntılara karşı hazırlıklı olunmalı ve binalar düzenli, sakin bir şekilde tahliye edilmelidir."

BÖLGEDEKİ SON DURUM

Merkez üssü Meksika açıkları olan 7,3 büyüklüğündeki deprem; Guatemala ve çevre ülkelerde de çok sert şekilde hissedildi. Depremin sığ bir derinlikte gerçekleşmesi nedeniyle Pasifik kıyılarında tsunami tehdidi ilan edilirken, Guatemala sivil savunma ekipleri ve acil durum birimleri olası hasar ve can kaybı tespit çalışmaları için kırmızı alarma geçirildi. Yetkililer, halkın resmi uyarıları dikkate alması gerektiğinin altını çizdi.