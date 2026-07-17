Haberler

Beykoz Belediyesine yönelik "rüşvet ve irtikap" soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beykoz Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasının ikinci dalgasında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Firari 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Beykoz Belediyesine yönelik "rüşvet ve irtikap" soruşturması kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Alaattin Köseler dönemine ilişkin "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça ifadesi alınan şüphelilerden 2'si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hakimlik, 4 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Öte yandan, firari olan 2 şüpheli hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verildi.

Ne olmuştu?

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Alaattin Köseler dönemine ilişkin "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, soruşturma evrakı kapsamındaki deliller, müşteki beyanları ve etkin pişmanlık kapsamında verilen şüpheli ifadeleri neticesinde atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen ve aralarında iş insanları, Beykoz Belediyesi meclis üyesi ve dönemin belediye çalışanlarının bulunduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Polis ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun
İstanbul'da toplu ulaşıma zam

İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte yeni fiyat tarifesi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Defalarca aynı yöntemi kullandı, yaptıkları esnafı çileden çıkarttı: Bu kadını dükkana almayın

Defalarca aynı yöntemi kullandı, yaptıkları esnafı çileden çıkarttı
Helal olsun sana! O da herkes gibi kuyruğa girip yemeğini almayı bekledi

Helal olsun sana! O da herkes gibi kuyruğa girip yemeğini almayı bekledi
13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı

13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı
Sağlık Bakanlığı devreye girdi, tutuklanan doktor tahliye edildi

Bakanlık devreye girdi, tutuklanan doktorla ilgili yeni karar geldi
Galatasaray'dan gözaltına alınan yöneticisi için açıklama

Galatasaray'dan beklenen açıklama!
Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı

Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı
Amedspor, Icardi transferine son noktayı koydu

Amedspor transfere son noktayı koydu