Erdek'te denizde boğulmak üzereyken vatandaşların kurtardığı kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

Balıkesir'in Erdek ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçirirken vatandaşların yardımıyla kurtarılan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tatlısu Büyükbakraç mevkisinde 26 Temmuz'da denizde boğulmak üzereyken vatandaşların yardımıyla kurtarılan 24 yaşındaki İsmail Dağ, tedavi altına alındığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

İsmail Dağ'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Tatlısu Büyükbakraç mevkisinde denizde yüzen Dağ, bir anda çırpınmaya başlamış, durumu gören vatandaşlar ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, genci kurtarmak için müdahale etmişti. Kıyıya çıkartılan Dağ, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Erdek Devlet Hastanesine kaldırılmış, daha sonra Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Kaynak: AA