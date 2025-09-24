Haberler

Erdek'te Çıkan Anız Yangını, Zeytin Ağaçları ve Otomobile Zarar Verdi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde rüzgarın etkisiyle büyüyen anız yangını, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında çok sayıda zeytin ağacı ve bir otomobil zarar gördü.

Erdek ilçesi Atatürk Mahallesi Değirmenler Sokak'ta A.Ç.'ye ait özel mülkte saat 15.00 sıralarında çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevler kısa sürede çevredeki zeytin ağaçları ile park halindeki bir otomobile sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Belediyeye ait su tankerleri ile alevlere müdahale edilirken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında çok sayıda zeytin ağacı ile otomobil zarar gördü.

-Haber-Kamera: Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir),

