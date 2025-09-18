Erdek'in Kurtuluşunun 103. Yılı Coşkuyla Kutlandı

30 Ağustos Zaferi'nin ardından kurtarılan son toprak parçası olan Erdek'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı coşkuyla kutlandı.

İlk tören saat 10.00'da Hacı Ömer Çarşı Cami Meydanı'nda yapıldı. Burada Kuran-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından mehteran takımı gösterisi gerçekleştirildi.

İkinci tören ise saat 10.30'da Erdek Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk töreni ile başladı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık tarafından yapılmasının ardından tören şiirlerin okunması, halk oyunları gösterileri, mehter takımı gösterisi, askeri bando müzik dinletisi ile devam ederek geçit töreni ile son buldu.

Aynı zamanda kurtuluş yıl dönümü nedeniyle TCG Ayvalık gemisi Erdek limanında halkın ziyaretine açıldı.