Ankara'da "Prof. Dr. Erdal İnönü, Bilime Adanmış Bir Ömür" sempozyumu düzenlendi

İnönü Vakfı ve Sevinç- Erdal İnönü Vakfı, Çankaya Belediyesinin ev sahipliğinde, Erdal İnönü'nün doğumunun 100. yılı dolayısıyla "Prof. Dr. Erdal İnönü, Bilime Adanmış Bir Ömür" sempozyumu düzenledi.

Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi Mavi Salon'da gerçekleştirilen sempozyuma, Erdal İnönü'nün yakınları ve akademisyenler katıldı.

Burada konuşan Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü, eşinin çağdaş, ileri görüşlü, ayrımcı olmayan herkese aynı sıcaklıkla kucaklayan ve eşi bulunmaz bir insan olduğunu söyledi.

Eşini rahmet ve özlemle anan Sevinç İnönü, eşiyle Heybeliada'da tanışmalarından evliliklerine uzanan sürece ilişkin anılarını anlattı.

İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker ise konuşmasında, ağabeyi Erdal İnönü'nün yaşasaydı 100 yaşında olacağını anımsatarak, çocukluk ve gençlik yıllarına ilişkin anılarını anlattı.

Programda, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güler ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Remzi Demir de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Erdal İnönü Belgeseli'nin gösterimi gerçekleştirildi. Daha sonra sempozyum oturumlarına geçildi.