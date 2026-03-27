Haberler

ERÜ'de Nevruz Bayramı kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erciyes Üniversitesinde Nevruz Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, saygı duruşu, İstiklal Marşı, bayrak gösterisi ve konser gibi çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Nevruz'un Türk kültüründeki önemine vurgu yaptı.

Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrenciler tarafından bayrak gösterisinin sunulduğu etkinlikte, örs üzerinde demir dövüldü, ERÜ Türk Dünyası Müzik Topluluğu konser ve dans gösterileri sundu.

Programda konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Nevruz Bayramı'nın Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

ERÜ olarak birlik ve beraberlik içinde önemli işlere imza attıklarını belirten Altun, "Her daim kendisinden söz ettiren ve her geçen gün marka değeri yükselen Erciyes Üniversitemiz, sizlerle daha da güçlü olacak." ifadelerini kullandı.

Nevruz ateşinin üzerinden atlandığı programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

