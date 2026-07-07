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Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 15. dönem mezunlarını verdi

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Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 15. dönem mezuniyet töreni düzenledi. 67 öğrencinin mezun olduğu törende Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, mesleki gelişim ve bilimin önemine vurgu yaptı.

Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Ziraat Fakültesi 15. dönem mezunlarını verdi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, öğrencileri tebrik ederek, mesleki gelişim ve bilimin önemine vurgu yaptı.

Törende, 67 öğrenci mezun oldu.

Program, dönem birincisi Arif Uğur Tüysüz'ün mezuniyet kütüğüne plaket çakması, öğrencilere diplomalarının verilmesi ve pasta kesimi ile sona erdi.

Törene, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Şahan, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Furkan Bozkurt
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