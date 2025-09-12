Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Hayırsever Bağışlarla Yenileme Çalışmaları Başladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerine hayırsever iş insanları tarafından bağışlanan kabin tipi solunum fonksiyon cihazı ile bazı kliniklerin yenilenmesi ve öğrenci laboratuvarının onarımı ve hizmete sunulması amacıyla açılış töreni gerçekleştirildi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Hastaneler Başhekimliği Konferans Salonu'nda düzenlenen açılışa, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Başkanı hayırsever iş insanı Abidin Özkaya ile akademisyenler ve davetliler katıldı.

Burada konuşan Vali Çiçek, Turkuaz Seramik'in her zaman hayırseverlikte öne çıkan bir aile olduğunu, Rektör Altun'un da üniversiteyi daha üst seviyeye taşımak için var gücü ile çalıştığını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç da ERÜ'nün gururlandıran işlere imza atan bir üniversite olduğuna dikkati çekti.

Rektör Altun ise kente kazandırılacak 800 yataklı hastane projesi hakkında bilgi vererek, projeye katkı sunanlara teşekkür etti.

Tıp Fakültesi Hastanelerinin bölgeye hizmet eden bir hastane olduğuna dikkati çeken Altun, şöyle devam etti:

"Hastanemizin hem cihaz altyapısıyla hem de fiziki imkanlarıyla bir yenileme sürecini göz ardı edemeyiz. Hastanemiz sahipsiz değildir. Hastanemize sahip çıkmak zorundayız. Kayseri'mizdeki hayırseverlerimizin yaklaşımları da bu manada bizim için son derece önemli. Biz yeni hastanemize 2030 gibi kavuşacağız. Ancak bu süreçte hastanemizi fiziki olarak iyileştirirken de özellikle kadrolama noktasında tıp fakültesi akademik kadroda şu anda atamasını bekleyen hocamız yok. Bakın bu son derece önemli bir detaydır. Bu da bizim son derece güçlü bir yönümüz."

Tıp Fakültesi Hastanelerinde yürütülen yenileme çalışmaları hakkında bilgi veren Altun, hayırsever Turkuaz Seramik ve Nuh Yaşar Metal yönetim kuruluna katkılarından dolayı teşekkür etti.

Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Başkanı hayırsever iş insanı Özkaya ise ERÜ'nün göz bebekleri olduğunu, böyle bir kuruma sürekli ellerinden geldiği ölçüde yardım etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Özkaya ve Nuh Yaşar Metal adına Mehmet İçingir'e plaket takdim edildi.