Erciyes Üniversitesi'nin Tıp Dergisi PubMed'de Yayınlamaya Başladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi tarafından yayımlanan "Journal of Clinical Practice and Research" isimli tıp dergisinin en büyük tıp veri tabanlarından biri olan "PubMed" üzerinden erişilebilir hale geldiği bildirildi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamada, PubMed'in, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Tıp Kütüphanesi tarafından yönetilen ve tüm dünyadaki bilim insanlarının araştırmalarına ulaşmak için kullandığı en önemli platform olduğu belirtildi.

ERÜ'nün tıp dergisinin bu platformda yer almasıyla üniversitenin bilimsel üretiminin uluslararası ölçekte daha fazla dikkati çekeceği vurgulanan açıklamada, Kayseri'den çıkan verilerin dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar tarafından okunacağı ve atıf yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada, tıp dergisinin PubMed'de yer almasıyla hem üniversitenin hem de şehrin adının küresel bilim literatüründe çok daha güçlü bir şekilde yer bulacağı kaydedildi.