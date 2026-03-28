ERÜ'de "Gerçek Zeka ve Yapay Zeka Sempozyumu" düzenlendi

Erciyes Üniversitesi Nörobilim Kulübü tarafından düzenlenen sempozyumda yapay zeka ve insan faktörü üzerine önemli konuşmalar yapıldı. Etkinliğe üniversite rektörü ve akademisyenler katıldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Nörobilim Kulübü tarafından "Gerçek Zeka ve Yapay Zeka Sempozyumu" düzenlendi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Altun, geçen günlerde yaşanan elim bir trafik kazası sonucu vefat eden tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diledi.

İnsan faktörü olduğu sürece yapay zekanın insanların kontrolünde olacağını belirten Altun, yapay zekadan korkmadan uzak kalınmaması gerektiğini kaydetti.

Tıp Fakültesi Dekanı Dursun da araştırma ekosistemine verdikleri desteklerden dolayı üniversite yönetimine teşekkür etti.

Nörobilim Kulübü Danışman Hocası Prof. Dr. Füsun Ferda Erdoğan ise nörobilimin multidisipliner bir alan olduğunu, ERÜ'nün de multidisipliner alanda çok stratejik bir pozisyonda olduğuna dikkat çekti.

Nörobilim Kulüp Başkanı Cemal Acar da etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik, açılış konuşmalarının ardından akademik oturumlar ile sürdü.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi

CHP lideri Özel, özür diledi
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti

Pezeşkiyan, ABD iddiasını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti
İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama

İzzet Ulvi Yönter'in sürpriz istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama
Polisi döverek öldüren TÜVTÜRK görevlileri için istenen ceza belli oldu

İşte polisi döverek öldüren TÜVTÜRK görevlileri için istenen ceza
İzzet Ulvi Yönter istifa etti, gözler Sedat Peker'de

Deprem etkisi yaratan istifa sonrası tüm gözler Sedat Peker'de

İran, ABD'yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız

İran'dan savaş tarihinde görülmemiş hamle! ABD'yi resmen davet ettiler
Galatasaray'da Icardi krizi çözüldü

Beklenen oldu!

Polisi döverek öldüren TÜVTÜRK görevlileri için istenen ceza belli oldu

İşte polisi döverek öldüren TÜVTÜRK görevlileri için istenen ceza
Dikkatli izleyenler hemen fark etti: Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu

Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu
NBA'de tarihi an! Daha önce böylesi ne görüldü ne duyuldu

NBA'de tarihi an! Daha önce böylesi ne görüldü ne duyuldu