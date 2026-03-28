ERÜ'de 'Gerçek Zeka ve Yapay Zeka Sempozyumu' düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Nörobilim Kulübü tarafından "Gerçek Zeka ve Yapay Zeka Sempozyumu" düzenlendi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Altun, geçen günlerde yaşanan elim bir trafik kazası sonucu vefat eden tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diledi.

İnsan faktörü olduğu sürece yapay zekanın insanların kontrolünde olacağını belirten Altun, yapay zekadan korkmadan uzak kalınmaması gerektiğini kaydetti.

Tıp Fakültesi Dekanı Dursun da araştırma ekosistemine verdikleri desteklerden dolayı üniversite yönetimine teşekkür etti.

Nörobilim Kulübü Danışman Hocası Prof. Dr. Füsun Ferda Erdoğan ise nörobilimin multidisipliner bir alan olduğunu, ERÜ'nün de multidisipliner alanda çok stratejik bir pozisyonda olduğuna dikkat çekti.

Nörobilim Kulüp Başkanı Cemal Acar da etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik, açılış konuşmalarının ardından akademik oturumlar ile sürdü.