Erciyes Üniversitesi'nde çekilen görüntü sosyal medyayı salladı! Binlerce öğrenci hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söyledi - Haberler

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Erciyes Üniversitesi'nde çekilen görüntü sosyal medyayı salladı! Binlerce öğrenci hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söyledi

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğü tarafından düzenlenen 21. Öğrenci Bahar Şenlikleri'nde kaydedilen görüntü sosyal medyada gündem yarattı. Binlerce öğrenci DJ performansı eşliğinde İzmir Marşı'nı söylerken, ortaya muhteşem görüntülerin çıktığı o anlarda hep bir ağızdan "Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa" diyerek marşa eşlik etti.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğü tarafından düzenlenen 21. Öğrenci Bahar Şenlikleri'nde Manga, DJ Ersin, Hande Ünsal, Fatma Turgut ve Feridun Düzağaç gibi sanatçılar sahne aldı. Marianne Molu Amfi Tiyatro'da düzenlenen konserlere, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ile öğrenciler de katıldı.

Erciyes Üniversitesi'nde çekilen görüntü sosyal medyayı salladı! Binlerce öğrenci hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söyledi

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

Şenliklerde DJ performansı eşliğinde İzmir Marşı da söylendi. Ortaya güzel görüntülerin çıktığı o anlarda, binlerce öğrenci hep bir ağızdan "Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa" diyerek marşa eşlik etti.

Erciyes Üniversitesi'nde çekilen görüntü sosyal medyayı salladı! Binlerce öğrenci hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söyledi

ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSINA ÖVGÜ YAĞDI

Cep telefonu ışıklarını yakan öğrenciler büyük bir görsel şölen oluşturdu. Video ise kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, öğrencilerin performansına da övgü yağdı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Güncel Haberler

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