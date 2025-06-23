Erciyes Üniversitesi Gastronomi Bölümü 2025-2026 Yılı İçin Öğrenci Alımına Başlıyor

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Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi'nin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün 2025-2026 akademik yılı için öğrenci alımına başlayacağını açıkladı. Kayseri'nin gastronomi kenti olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, ilk 5 bine giren öğrencilere burs desteği verileceğini duyurdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün 2025-2026 akademik yılı için öğrenci alımına başlayacağını bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, gelecek akademik yıl için öğrencilerin ERÜ'de Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nü tercih edebileceğini ifade etti.

Kayseri'nin bir gastronomi kenti olduğunu anlatan Büyükklıç, gastronomi alanında kentte ilklerin yaşandığını belirtti.

Büyükkılıç, ilk 5 bine giren öğrencilerden gastronomi bölümünü tercih edenlere burs desteği verileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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