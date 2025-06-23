Erciyes Üniversitesi Gastronomi Bölümü 2025-2026 Yılı İçin Öğrenci Alımına Başlıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün 2025-2026 akademik yılı için öğrenci alımına başlayacağını bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, gelecek akademik yıl için öğrencilerin ERÜ'de Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nü tercih edebileceğini ifade etti.

Kayseri'nin bir gastronomi kenti olduğunu anlatan Büyükklıç, gastronomi alanında kentte ilklerin yaşandığını belirtti.

Büyükkılıç, ilk 5 bine giren öğrencilerden gastronomi bölümünü tercih edenlere burs desteği verileceğini kaydetti.