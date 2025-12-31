Erciyes'te yoğun kar ve tipi etkili oluyor

İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'te, kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Kayak merkezinde tesislerin bulunduğu 2 bin 200 rakımdaki Tekir bölgesi, Hacılar Kapı ve Develi Kapı'da gece başlayan kar yağışı devam ediyor.

Yer yer tipi ve sisin etkili olduğu Erciyes'te kar kalınlığı 80 santimetreye ulaşırken, Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri yolları açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yılbaşı tatili dolayısıyla merkezde yoğunluk yaşanırken, yerli ve yabancı turistler kar yağışı altında kayak, snowboard ve kızakla kayıyor.