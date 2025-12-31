Haberler

Erciyes'te yoğun kar ve tipi etkili oluyor

Güncelleme:
İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'te, kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Kayak merkezinde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaşırken, yılbaşı tatili nedeniyle yerli ve yabancı turistler kayak keyfi yaşıyor.

İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'te, kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Kayak merkezinde tesislerin bulunduğu 2 bin 200 rakımdaki Tekir bölgesi, Hacılar Kapı ve Develi Kapı'da gece başlayan kar yağışı devam ediyor.

Yer yer tipi ve sisin etkili olduğu Erciyes'te kar kalınlığı 80 santimetreye ulaşırken, Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri yolları açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yılbaşı tatili dolayısıyla merkezde yoğunluk yaşanırken, yerli ve yabancı turistler kar yağışı altında kayak, snowboard ve kızakla kayıyor.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

