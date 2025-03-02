Yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti

Sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram kimdir?

Sevilen sanatçı ülkeyi yasa boğdu! Edip Akbayram kimdir?
İngiltere'deki Ukrayna zirvesinden 'koalisyon' kararı çıktı

Avrupa silahlanıyor, Ukrayna için koalisyon kuruluyor
Bahçeli'den Demirtaş'a telefon

Bahçeli'den Demirtaş'a telefon

Doğanın sanat eseri 'halo' Erciyes'te görüntülendi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes'te gökyüzünde nadir görülen bir doğa olayı meydana geldi. Güneşin etrafında beliren etkileyici ışık halkası 'halo', yüksek irtifadaki buz kristallerinin ışığı kırmasıyla oluştu. Erciyes'in eşsiz manzarasıyla birleşen optik fenomen, unutulmaz bir görüntü ortaya çıkardı.

Güneşin etrafında beliren etkileyici ışık halkası olan 'halo' Erciyes'te görüntülendi. Erciyes'te gözlemlenen halo; güneşin etrafında beliren etkileyici bir ışık halkası. Bu doğa olayı, atmosferin yüksek irtifalarında bulunan ince buz kristallerinin güneş ışığını kırıp yansıtması sonucu meydana geliyor. Özellikle 22 derece halo olarak adlandırılan bu fenomen, buz kristallerinin altıgen yapıları sayesinde ışığın belirli açılardan kırılmasıyla oluşuyor.

Doğanın sanat eseri 'halo' Erciyes'te görüntülendi

'DOĞANIN SANAT ESERİ'

Erciyes'in yüksek rakımı, soğuk iklimi ve temiz havası, bu tür optik olayların ortaya çıkması için ideal şartları sunuyor. Bu eşsiz manzara, sadece doğaseverler için görsel bir şölen sunmakla kalmayıp; aynı zamanda meteorolojik gözlemler ve atmosfer araştırmaları için de önemli ipuçları taşıyor. Halo; doğanın sanat eserlerinden biri olarak, Erciyes'in karlı zirveleriyle birleştiğinde turistlere adeta doğanın sunduğu ziyafet izlenimi veriyor.

Doğanın sanat eseri 'halo' Erciyes'te görüntülendi

HALO NEDİR?

Teorik olarak, çok çeşitli hale olayının gerçekleşmesi olasıdır ama bunlardan en fazla görüleni, ay veya güneş etrafında gerçekleşen ve 22 derece yarıçapa sahip aydınlık/parlak hale olayıdır. Bu halede kırmızı renk çemberi iç taraftadır ve dışa doğru sarı, yeşil ve mavi renk çemberleri izler.

Doğanın sanat eseri 'halo' Erciyes'te görüntülendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURAN BULUT - Güncel
img

Kameraların karşısına geçip tüm takımı uyardı
img

Ayşe Barım'ı tahliye eden hakim için karar
img

Avrupa silahlanıyor, Ukrayna için koalisyon kuruluyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölümünün ardından Edip Akbayram'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu: Benim ülkem cennet

İşte Edip Akbayram'ın sosyal medyada gündem olan o sözleri
Canlı anlatım! Kadıköy'de goller yağmur gibi yağıyor

Tempo inanılmaz! Goller yağmur gibi yağıyor
Kaan Ayhan'dan puan kaybı sonrası ortalığı karıştıracak sözler

Puan kaybı sonrası ortalığı karıştıracak sözler!
Cübbeli Ahmet kızının çakarlı lüks ciple görüntülenmesine ilişkin ilk kez konuştu

Kızı çakarlı lüks ciple görüntülenen Cübbeli Ahmet sessizliğini bozdu
Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket

Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket! Fark iyiden iyiye açılıyor
Zelenskiy'e fırçası Trump'a pahalıya patladı! Tüm satışları durdurdular

Zelenskiy'e fırçası Trump'a pahalıya patladı! Tüm satışları durdurdular

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.