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Erciyes Develi Kapı'da yürüyen bant sistemi yapılıyor

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi Develi Kapı'da yapımına başlanan yürüyen bant sisteminin sezon öncesinde tamamlanacağını duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi Develi Kapı'da yapımına başlanan yürüyen bant sisteminin sezon öncesinde tamamlanacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını yerinde inceledi.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu'ndan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Büyükkılıç, Develi Kapı'da yapımına başlanan yürüyen bant sistemiyle ilgili şunları kaydetti:

"Erciyes Kayak Merkezi'miz 4 kapıdan oluşuyor. Tekir, Hisarcık ve Hacılar'da 3 kapımızda yürüyen bantlarımız mevcut. Bu sene de Develi Kapı'ya yürüyen bantlarımız için yeni tesis yapıyoruz. Hem yeni kayak öğrenmeye çalışanlara destek olmak hem de yoğunluğu paylaşmak adına gerekli hazırlıkları yaptık. Sezon başlamadan çalışmayı tamamlayacağımıza inanıyoruz. Bu yatırım vatandaşlarımızın konforunu ve memnuniyetini artırırken, bölgedeki trafik akışının rahatlamasına da önemli katkı sağlayacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan
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