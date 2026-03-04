Haberler

Kar ve tipiden kapanan Kayseri-Erciyes kara yolu ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri-Erciyes kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çift yönlü kapanmıştı. Ekiplerin çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan, ancak yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çift yönlü kapanan Kayseri-Erciyes kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden açıldı.

İç Anadolu'nun en yüksek dağı olarak bilinen Erciyes Dağı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Yoğun kar yağışı tipiye dönüşürken, bölgede sis de etkili oldu. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan Kayseri-Erciyes kara yolu da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 18.00 sıralarında çift taraflı olarak tüm araçların geçişine kapatıldı. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor

İran'da en zor gece! Gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finale yükseldi

Fenerbahçe sinirini Gaziantep'ten çıkardı
ABD'de, Hamaney'in ölümüne 54 milyon dolarlık bahis oynandı

Dönen para akılalmaz! Hamaney'in ölümüne oynanan bahisler ortaya çıktı
Almanya, İran'a karşı savaşa katılamayacak

Almanya savaşa katılacak mı? Kararlarını verdiler
ABD ordusu saldırı görüntülerini paylaştı: Tarihte ilk kez kullanıldı

"Tarihte ilk kez kullanıldı" notuyla paylaştılar
Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finale yükseldi

Fenerbahçe sinirini Gaziantep'ten çıkardı
Pezeşkiyan'dan Trump'ın tehditlerine karşı rest çeken İspanya'ya teşekkür

Pezeşkiyan'dan Avrupa ülkesine teşekkür
Küba karanlığa gömüldü, milyonlarca kişi karanlıkta kaldı

Irak'ın ardından ABD'nin komşusu da karanlığa gömüldü!