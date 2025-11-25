Haberler

Erciyes Kayak Merkezi Karla Kaplandı

Güncelleme:
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sezon hazırlıkları devam ediyor.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, kar yağışıyla beyaza büründü.

Erciyes Kayak Merkezi, sabah saatlerinde başlayan kar yağışının ardından beyaza büründü. Kısa süreli kar yağışı sonrası yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yüksek kesimlerinin beyaz örtüyle kaplandığı Erciyes'te sezon hazırlıkları devam ediyor.

Haber-Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
