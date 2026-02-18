Haberler

Erciyes'e ulaşımı sağlayan kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

Erciyes'e ulaşımı sağlayan kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan Kayseri-Develi kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Kayseri'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan Kayseri- Develi kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Erciyes Dağı civarı ve yüksek kesimlerde, sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı ve tipi etkili oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erciyes'e ulaşımı sağlayan Kayseri-Develi kara yolu Hisarcık Mahallesi mevkisinde tedbir alan ekipler, araçların çift yönlü geçişine izin vermiyor.

Bölgede, kar yağışı, sis ve tipi etkisini sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipler, yolun açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA " / " + Muhammed Kısır -
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı

Türkiye'de tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor hazır, işte detaylar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melek Baykal'dan Akasya Durağı itirafı: Çok sevdiğim bir iş değil

En sevmediği diziyi bu sözlerle açıkladı
Fenomenlere vergi şoku! Yedikleri bedava yemekler pahalıya patlayacak

Fenomenlere soğuk duş! Yedikleri bedava yemekler pahalıya patlayacak
Çocuklar Duymasın'ın Orçun'unu görenler tanıyamadı

Son halini görenler gözlerine inanamadı
Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru! Şoke oldu

Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru!
Melek Baykal'dan Akasya Durağı itirafı: Çok sevdiğim bir iş değil

En sevmediği diziyi bu sözlerle açıkladı
Galatasaray'ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an

Galatasaray'ın tarihi zaferine tek hareketiyle damga vurdu
'İstanbul'u özledin mi?' sorusuna Kostic'den beklenmedik yanıt

"İstanbul'u özledin mi?" sorusuna verdiği yanıtı çok konuşulur