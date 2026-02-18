Erciyes'e ulaşımı sağlayan kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

Kayseri'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan Kayseri- Develi kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Erciyes Dağı civarı ve yüksek kesimlerde, sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı ve tipi etkili oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erciyes'e ulaşımı sağlayan Kayseri-Develi kara yolu Hisarcık Mahallesi mevkisinde tedbir alan ekipler, araçların çift yönlü geçişine izin vermiyor.

Bölgede, kar yağışı, sis ve tipi etkisini sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipler, yolun açılması için çalışmalarına devam ediyor.