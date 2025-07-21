Erciyes Dağı'nda Mahsur Kalan Genç Dağcı Kurtarıldı

Erciyes Dağı'nda Mahsur Kalan Genç Dağcı Kurtarıldı
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Kayseri'de Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yaparken mahsur kalan Gürkan Özkan (21), Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan dağcıya izinsiz tırmanış yaptığı gerekçesiyle para cezası uygulanacağı belirtildi.

Kayseri'de, Erciyes Dağı'na tırmanırken mahsur kalan genç dağcı kurtarıldı.

Çobanini mevkisinde annesiyle kamp yapan Gürkan Özkan (21), sabah saatlerinde Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yapmak için yola çıktı.

Bir süre sonra oğlundan haber alamayan anne, öğle saatlerinde durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Dağcının yerini belirlemek amacıyla AFAD ekipleri bölgede dron ile arama tarama çalışması yaptı. Ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından dağcıya, 3 bin 400 rakımlı Şeytan Deresi rotasında ulaştı.

Bulunduğu yerden indirilen ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen dağcıya, izinsiz tırmanış yaptığı gerekçesiyle idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Gürkan Özkan, gazetecilere, tek başına zirve tırmanışı yapmaya çalıştığını söyledi.

Sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Özkan, "Annemle kamp yapmaya çıkmıştık. Annemin yanına gelen jandarma ekipleri yardımcı olmuşlar. Ben de iniş yapacağım sırada denk geldiler. Aramızda 50 metre kadar vardı. Arabayla getirdiler." dedi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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